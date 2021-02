La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ribadisce il suo impegno per la cultura, in particolare per la produzione audiovisiva e musicale elvetica. L’azienda di servizio pubblico reagisce così alla posizione del Sindacato svizzero dei massmedia (SSM), che martedì si è detto preoccupato dei tagli intervenuti nelle redazioni culturali di Rete Due e delle due omologhe svizzerotedesca e romanda SRF Kultur ed Espace 2.

In una presa di posizione trasmessa oggi all’agenzia Keystone-ATS, il direttore generale della SSR, Gilles Marchand, sottolinea che l’impresa radiotelevisiva tenta, in ogni regione linguistica del Paese, di raggiungere due obiettivi: da un lato ampliare il gusto del pubblico per la cultura in tutte le sue forme; dall’altro, trovare la giusta combinazione di vettori per diffonderla, tra radio, televisione e online.