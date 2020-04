A fronte del protrarsi della situazione di emergenza dovuta al coronavirus, si chiude qui anche la stagione artistica di eventi in programma nelle sale del Foce di Lugano. La Divisione eventi e congressi, in conformità con le disposizioni emanate dalle autorità, ha annullato o rinviato gli spettacoli in programma fino all’8 giugno prossimo. La sospensione riguarda tutti gli eventi delle rassegne teatrali Home e Garden, Senza Confini e LuganoInScena, della rassegna musicale Raclette, della stagione cinematografica Club Cult, degli appuntamenti di danza Alma Latina e la Milonga e tutti gli altri eventi o festival organizzati da terzi nelle sale della struttura. Tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per uno o più spettacoli annullati potranno richiedere il rimborso direttamente a biglietteria.ch