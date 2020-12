Così lontani, così vicini. È singolare imbattersi, nell’opera di un maestro nipponico del rito e della tradizione, in tanta felice copiosità di riferimenti elvetici. Eppure succede, certo tra alcuni stereotipi, con Yukio Mishima (Tokyo 1925-1970), straordinaria e poliedrica figura letteraria del Novecento: autore di racconti, romanzi, drammi teatrali, saggi, poesie, critiche e come non bastasse inviato estero del quotidiano Asahi Shinbun, attore del palco e dello schermo, regista, sceneggiatore.

Quasi un sacerdote nel celebrare le contraddizioni del Giappone sull’altare della memoria e del memoriale, abile nelle arti marziali, patriota del sacro cerimoniale e della restaurazione, ultimo Samurai, cinquant’anni fa Mishima compiva seppuku, il suicidio sventrante dei guerrieri armati di katana,...