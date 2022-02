Tutto l’Ariston si è alzato in piedi per rendere omaggio alle vittime della mafia: «Ricordare - ha scandito Saviano - non è un atto passivo, viene da ‘re-cordari’, rimettere nel cuore, non vuol dire provare nostalgia per Falcone e Borsellino, ma rimetterli in vita sentendoli battere in noi». Per tutti, anche per chi non c’era, «sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta», ha incalzato lo scrittore, citando gli esempi di Chinnici, Terranova, Saetta, Costa, Giacomelli, Livatino, «finiti sotto i colpi delle mafie» e sottolineando che Falcone e Borsellino, oggi «celebrati come eroi», subirono la delegittimazione, «non c’erano i social ma c’erano gli haters». Ebbe il coraggio di scegliere Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia, suicida a 17 anni dopo via D’Amelio: Saviano - all’Ariston a titolo gratuito - ha chiuso il monologo citando la frase di un suo tema, «se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo».