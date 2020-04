Le acque della Senna se lo erano portato via nella notte tra il 19 e il 20 aprile di mezzo secolo fa. Ai primi di maggio lo ritrovarono a Courbevoie, qualche chilometro a sud del ponte Mirabeau (proprio quello cantato da Apollinaire) da dove, poco lontano dalla sua casa di avenue Zola, aveva messo la parola fine alla sua lotta su questa terra. La notizia fece scalpore in quella Parigi ribollente e inquieta, ma chi eraquel cinquantenne schivo che tutti cercavano? Chi quel malinconico intellettuale che pur esprimendosi rigorosamente in francese si ostinava a scrivere poesie in tedesco?

Il suo nome, ormai da tanto tempo, era Paul Celan. Se lo era dato nel 1947 come anagramma di quello con cui era nato (Paul Antschel, nell’ortografia rumena Ancel) perché la sua terra d’origine era la Bucovina (la...