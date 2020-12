Piaccia o meno come attore, nelle ultime ore Tom Cruise avrà sicuramente guadagnato rispetto negli ambienti sanitari. In un audio «rubato» dal set di «Mission: Impossible 7» e reso pubblico dal tabloid britannico «Sun», infatti, si sente l’interprete di famosi film d’azione inveire contro alcuni membri della troupe rei di non aver rispettato le norme anti-COVID.