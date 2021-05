La vicenda di Cassandra Thomas (una magnifica e sfrontata Carey Mulligan), già brillante studentessa in medicina che ora vivacchia come cameriera di una caffetteria, è quella di una donna che ha rinunciato a seguire il proprio destino per rendere giustizia a un’amica, Nina, vittima di uno stupro di gruppo rimasto impunito ai tempi dell’università. Una missione a cui Cassandra dedica tutta la propria energia, con lo scopo di denunciare il maschilismo tuttora imperante nella nostra società. Un film che, in tempi di #MeToo, avrebbe potuto trasformarsi in manifesto ideologico dagli esiti scontati, ma che supera invece a pieni voti questa non facile prova proprio grazie all’efficacia della sceneggiatura. Emerald Fennell mischia senza soluzione di continuità ritratto intimistico, commedia sentimentale (l’abbozzata storia d’amore tra Cassandra e l’ex compagno di università Ryan), film d’azione dalle venature horror (tra le sue fonti d’ispirazione c’è Fargo dei fratelli Coen) e thriller. Un mix sorprendente e a tratti davvero esplosivo che tiene alta la tensione fino all’ultimo secondo. Per ora Promising Young Woman esce in sala solo in versione originale a causa di un disguido dell’ultimo minuto ma il consiglio è comunque di non perderlo.