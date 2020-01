«Ad oggi abbiamo ospitato decine di migliaia di spettatori, tra i quali oltre tremila studenti delle scuole ticinesi che praticamente ogni mattina hanno potuto avvicinarsi ad un grande maestro in una dimensione nuova, inedita che mi auguro possa far scattare in loro la scintilla dell’arte». È un Gabriele Censi particolarmente orgoglioso quello che, a pochi giorni dalla sua conclusione, inizia a stilare un bilancio dell’esposizione multimediale Van Gogh Alive - The Experience, in corso dallo scorso 19 novembre al Centro Esposizioni di Lugano. Un progetto che, pur avendo ottenuto un grande successo in varie città europee, quando fu presentato, negli scorsi mesi, suscitò più di una perplessità. «Perplessità che però in breve tempo sono state fugate», spiega il titolare della GC Events promotrice dell’iniziativa. «L’iniziativa è piaciuta e ce ne siamo accorti grazie all’immediato passaparola creatosi, che ha amplificato progressivamente il numero dei visitatori».

Ma cosa è piaciuto di quella che non è una vera mostra? «Proprio il fatto di non essere un’esposizione tradizionale, bensì un percorso visivo, sensoriale, olfattivo in grado di "immergere" nell’universo di Van Gogh e di trasportare, soprattutto chi era a digiuno della sua arte, nel suo affascinante e colorato universo. Tant’è che sono molte le persone che uscite dall’ "Experience" hanno poi manifestato il desiderio di approfondire quello con cui erano entrato in contatto. E per me organizzatore questo è un elemento che mi riempie di soddisfazione».

Van Gogh Alive - The Experience sarà ancora visitabile a al Centro Esposizioni di Lugano fino a domenica 19 gennaio (orari su www.gcevents.ch), poi si sposterà a Losanna dove rimarrà aperta per vari mesi. E a Lugano? "Vista la positiva esperienza di Van Gogh stiamo già pensando ad un qualcosa di analogo per il prossimo inverno", anticipa Censi, «e ancora più affascinante e coinvolgente».

