Ultimo giorno di riprese a Tremezzina, ieri, per House of Gucci, il film con Lady Gaga e Adam Driver diretto da Ridley Scott ambientato (anche) sul Lago di Como a due passi dal confine. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Sara Gay Forden ed è incentrato sulla dinastia di stilisti della celebre casa di moda italiana. La narrazione ruota attorno all’attrice-cantante, che interpreta Patrizia Reggiani, e al citato Adam Driver, nel ruolo del presidente del gruppo Maurizio Gucci. Nella due giorni di riprese a Tremezzina, come riporta La Provincia, c’è stato spazio anche per tenere effusioni a bordo di una inglesina, magnifica imbarcazione risalente ai primi del Novecento.