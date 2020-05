(Aggiornato alle 11.45) - Potrebbe esserci una brutta notizia per tutti i fan dei Vomitors. Sebbene all’interno del gruppo, negli anni, diversi membri fossero già cambiati, l’addio del cantante Lalo, anima e cuore della popolare band spezzerà molti cuori ticinesi. L’annuncio è stato dato dalla pagina Instagram del gruppo che, proprio in nome di questi cambiamenti, in passato ha anche leggermente modificato il proprio nome da Vomitiors a Vomitors; ora - Donat, Daiv e Lorenz - fanno sapere che intendono continuare a fare musica ma forse non si chiameranno più Vomitors. Di seguito il messaggio con cui è stato dato l’annuncio su Instagram.