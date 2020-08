Il direttore del Museo nazionale svizzero, Andreas Spillmann, lascerà l’incarico la prossima primavera. È in corso una procedura di selezione per trovare il suo successore. Spillmann, 61 anni, dirige dal 2006 il gruppo del Museo nazionale svizzero, che riunisce oltre al Museo nazionale di Zurigo, anche il Castello di Prangins (VD) vicino a Nyon, il Forum della storia svizzera a Svitto e il centro delle collezioni di Affoltern am Albis (ZH). Sotto la sua direzione i visitatori nelle sedi del gruppo sono passati da 137.000 a 370.000 all’anno, indica in una nota il Museo nazionale. Dopo 14 anni, Spillmann è pronto ad affrontare una nuova sfida professionale, ma non ha ancora deciso quale. Spillmann ha informato prima dell’estate il Consiglio del museo e il capo del Dipartimento federale dell’interno, Alain Berset, della sua decisione.