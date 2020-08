Oggi, lunedì 10, alle ore 18 appuntamento online per la tavola rotonda «SwissBiz» in francese e tedesco organizzata da Locarno Pro dal titolo «Il valore di un’uscita» che intende fare il punto sulla distribuzione cinematografica nel nostro Paese. Tra i partecipanti ci sarà anche Joël Fioroni, gestore del Lux Art House di Massagno.

Riassunti delle puntate precedenti: da quando è chiuso il Lux e quando riaprirà?

«Siamo chiusi dal 12 marzo, fino a fine maggio abbiamo proposto una programmazione online che ha avuto un discreto successo ma che era soprattutto un segnale per mostrare che eravamo ancora vivi. Poi abbiamo trovato una bella collaborazione con il LongLake Festival per i film del martedì sera e riapriremo la sala il 17 settembre. Un po’ più tardi rispetto alle multisale anche perché per ora mancano i film da distribuire».

I distributori hanno paura di ricominciare?

«Diciamo che tanti hanno deciso di aspettare a vedere cosa succederà in autunno e di non “bruciare“ i film che hanno a disposizione perché sono un po’ di nicchia. Altri invece hanno deciso il contrario e quindi mettono a disposizione i propri nuovi titoli a piccoli open air piuttosto che a sale che sono rimaste aperte durante l’estate. Le dinamiche sono ancora poco chiare: a soffrire sarà anche il cinema commerciale che manca terribilmente di nuove uscite».

Si potrà tornare a organizzare eventi veri e propri al cinema?

«Spero di sì, noi stiamo lavorando su diverse anteprime di film svizzeri già in calendario, dovremmo ospitare il festival Other Movie, forse ci sarà una versione ridotta di “Tutti i colori del giallo“. Il grande punto di domanda riguarda però cosa si potrà e non si potrà fare di qui a qualche settimana. È difficilissimo programmare qualcosa a distanza di mesi».

Oggi come oggi di quanti posti disponete in sala?

«Se facciamo entrare la gente in sala senza mascherina abbiamo circa la metà della capienza, se invece decidiamo di far indossare a tutti la mascherina possiamo occupare tutti i posti. Visti i nostri 300 posti opteremo per la prima opzione almeno per la programmazione normale».

Secondo lei la gente ha voglia di tornare al cinema?

«Mi auguro di sì, ma bisognerà darsi molto da fare. I film da soli non basteranno. Le domande sono comunque tante, basti pensare che noi abbiamo un pubblico piuttosto anziano che immagino farà fatica a tornare a uscire di casa. I film che proponiamo però non si trovano su nessuna piattaforma - e questo ci avvantaggia rispetto al cinema commerciale - ma ciò non toglie che, dopo che un certo film non sarà più in programmazione anche noi potremmo continuare a proporlo in streaming».

È importante per voi gestori che il Festival di Locarno abbia messo in primo piano i problemi delle sale indipendenti?

«È un ottimo segnale, così come l’iniziativa “Closer to Life“ che ci permetterà di partire con 300 biglietti già venduti e già pagati che potrebbero finire in tasca a persone che non ci conoscono ancora bene e ciò potrebbe quindi contribuire ad ampliare il nostro pubblico».

