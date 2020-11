Emilio Bossi, chi era costui? Oggi questa domanda possiamo porcela finalmente con più serenità, indipendenza di giudizio e obiettività storica. E non è cosa da poco, in un Paese dove fino a non troppi anni fa sopravviveva ancora, magari nelle valli, qualche anziana timorata di Dio che al solo udire la parola «Milesbo» (lo pseudonimo spauracchio dell’avvocato di Bruzella) si faceva il segno della croce per neutralizzare il titolo blasfemissimo della sua opera più celebre o, all’estremo opposto, non mancava chi girava per villaggi e contrade con in tasca proprio una copia originale di quel Gesù Cristo non è mai esistito, quasi fosse una coccarda di purezza laica e radicale da esibire orgogliosamente al primo battibecco politico da osteria. Ma ora che il tempo ha trasformato inesorabilmente il...