Adesso che non possono andare a spasso insieme per Londra a osservare, commentare e ironizzare, come fanno dal 1967, hanno deciso di farsi britannicamente sberleffi del virus con un poster (scaricabile gratuitamente) alla loro maniera intitolato «Don’t catch it!» che tanti sudditi di Sua Maestà hanno già esposto alle finestre. D’altronde gli inossidabili Gilbert & George (al secolo Gilbert Prousch e George Passmore), protagonisti della mostra che inaugura oggi alla faccia della pandemia la stagione espositiva del Museo Casa Rusca di Locarno sono fatti così e con l’età non hanno certo perso quella verve e la britishness dissacrante che ne hanno fatto dei riconosciuti monumenti di classe e ironia nel panorama dell’arte contemporanea. Una grande mostra che si inserisce nel filone delle esposizioni...