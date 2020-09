Una bella (ri)scoperta. È difficile non entusiasmarsi quando una mostra riesce a farci appassionare ad un outsider, ad un personaggio controcorrente, controverso, per decenni affiancato in una sorta di sacra trimurti a livello mondiale dell’arte del Novecento con Picasso e Matisse e poi sprofondato (fino alla metà degli anni Novanta) in uno strano oblio stretto parente di una sospetta damnatio memoriae. Stiamo parlando di André Derain (1880-1954) il pittore, ma in realtà artista universale a 360 gradi, di cui chiunque abbia un minimo di dimestichezza con l’arte contemporanea prima o poi ha sentito parlare ma che, una volta visitata la potente retrospettiva highlight stagionale del Museo d’Arte di Mendrisio ci si accorge di non sapere quasi nulla. E il bello è che una volta entrati nel mondo...