Circa 360 pezzi, tra cui 117 opere scultoree (modelli e bozzetti in gesso, terracotta, creta e cera, calchi in gesso e marmi), 199 fotografie, 37 disegni, 4 stampe d’arte e due oggetti che raccontano la vita, il percorso artistico e l’impegno politico e civile di Vincenzo Vela. Questi gli «ingredienti» della mostra Vincenzo Vela (1820-1891). Poesia del reale, realizzata in occasione del bicentenario della nascita dello scultore ticinese, che si apre domenica prossima, 25 ottobre, nel museo a lui dedicato a Ligornetto.

L’esposizione – curata dalla direttrice del Museo Vincenzo Vela, Gianna A. Mina, in collaborazione con Marc-Joachim Wasmer, storico dell’arte, e Thilo Koenig, storico della fotografia – è intesa come un’estensione della mostra permanente allestita al piano terra, nella quale...