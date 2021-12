Garage e cantina restituiscono le carte intatte di Andrea Camilleri. Faldoni originali, foto di scena, privato. Una scoperta per le figlie del «papà» del commissario Montalbano: «Abbiamo ritrovato un uomo affascinante e intelligente» dicono in esclusiva a RaiNews24.

Un tesoro in cui rientrano anche tanti inediti: «Un giorno gli abbiamo detto ‘papà abbiamo trovato Sweet Giorgia Brown’ - raccontano le figlie di Camilleri - e lui ci disse ‘mamma mia avete trovato il mio primo tentativo di racconto’, quindi lui era felice e questa cosa per noi è una gioia immensa ma anche una responsabilità grande». Andreina e Mariolina raccontano che tutto il tesoro ritrovato confluirà nel «Fondo Camilleri» in costruzione, disegnato dall’architetto Simone di Benedetto, ma già riconosciuto dalle istituzioni di interesse storico. Aprirà al pubblico in primavera per studiosi, appassionati e per le scuole.