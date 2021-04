«Un’immagine vale più di mille parole». L’adagio si addice bene al lavoro del fotoreporter ticinese Pablo Gianinazzi, che lavora con Ti-Press e che si aggiudica il primo premio Swiss Press Photo della Fondazione Reinhardt von Graffenried per la categoria attualità, e a quello di Didier Ruef, che conquista il terzo posto per la categoria Storie Svizzere. Gianinazzi vince il premio per un servizio fotografico all’ospedale La Carità nel momento in cui diventa il primo nosocomio dedicato alla cura dei pazienti COVID in Svizzera, e Didier Ruef sale sul podio con un reportage su MOPS_DanceSyndrome, l’unica scuola e compagnia di danza in Europa composta interamente da giovani adulti con Sindrome di Down. Due servizi fotografici ben diversi tra loro, per le storie raccontate e per stile, ma che hanno in comune il Ticino, e più precisamente Locarno, poiché è lì che nascono entrambi i progetti premiati.

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Il primo ospedale COVID in Svizzera

Gianinazzi, che il prossimo 28 aprile a Berna può inoltre ancora ambire al premio di Fotografo dell’anno, concretizza così quello che definisce «un piccolo sogno a livello professionale» e di quel servizio, datato marzo 2020, ricorda la delicatezza: «La situazione era ancora ignota, ma quando abbiamo capito che il virus sarebbe arrivato in Ticino, a livello professionale abbiamo realizzato l’importanza di creare un documento d’approfondimento. Uno dei punti cardine era proprio l’ospedale La Carità di Locarno: il primo ospedale a dedicarsi alla cura dei pazienti COVID in Svizzera», racconta. Lì, con l’accordo dei vertici del nosocomio, il fotogiornalista ha trascorso cinque giorni affiancando le équipe mediche per tracciare il ritratto di un momento particolarmente critico. «Eravamo bombardati dai Tg che descrivevano la situazione in Lombardia e Wuhan. Non si trattava quindi di entrare mezzora in ospedale, scattare alcune fotografie e poi uscire, come molti avevano fatto fino a quel momento: bisognava essere presente per capire le diverse sfaccettature di questa situazione del tutto nuova», afferma il reporter, che di quei momenti conserva nella memoria anche la preoccupazione: «Il mio pensiero era rivolto al rischio che correvano la mia compagna, nostro figlio, o i miei genitori: prima di fare questo passo ho parlato a lungo con i medici e con i vertici dell’ospedale per capire le diverse procedure di sicurezza da adottare. Eravamo di fronte a un virus pressoché sconosciuto, e all’epoca le precauzioni prese erano forse anche estreme rispetto ad ora. Questo però ha permesso minimizzare i rischi di un contagio».

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

La comunicazione passa attraverso uno sguardo

Un altro ricordo di Gianinazzi legato a quel progetto? «Gli occhi». Occhi come elemento visivo nelle fotografie («l’uso delle mascherine ne risalta ancora di più l’aspetto») e come unico specchio dell’anima nascosta dietro a camici e protezioni. Ma anche come mezzo di comunicazione non verbale: «Era curioso il modo in cui il dialogo passava attraverso lo sguardo. Affrontando un tema, spesso, noi giornalisti entriamo in scena comunicando con la voce le nostre necessità e chiedendo il permesso: ‘’Posso andare lì? Posso fare questo scatto?’’. In una situazione difficile come quella invece, non volendo disturbare il personale curante al lavoro, dialogare con gli occhi era più facile: uno sguardo mi consentiva di capire se potevo avvicinarmi, se fare un passo in più oppure se era meglio allontanarmi», commenta Gianinazzi.

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

«Servono empatia e sensibilità: molti hanno sofferto»

Il COVID ha cambiato le abitudini personali e professionali di tutti noi e ormai è entrato, in un modo o nell’altro, a far parte della vita di tutti. Più di un anno è passato da quel reportage. Molti altri ne sono seguiti e il modo in cui la malattia viene fronteggiata, anche da chi ne riferisce quotidianamente per lavoro, è cambiato. «In Ticino, rispetto ad altri fotografi e giornalisti della Svizzera, siamo entrati in prima linea prima per primi. Vedere di persona questi momenti critici, entrare in un reparto di emergenza dove si trovano persone intubate, persone che muoiono, famiglie disperate, è un modo di tagliare la testa al toro. Una volta capito con cosa si ha a che fare, il resto è meno difficile. Ma in questo mestiere rimane sempre importante, soprattutto per tutte le persone che vengono toccate da queste situazioni, il tatto. Bisogna essere sempre empatici e sensibili», dice Gianinazzi. «Ci sono molte persone che non credono, molte si ribellano e sono contrarie alle misure adottate dai governi, ma è altrettanto vero che molte hanno sofferto, e anche tanto. È facile, a volte, scivolare nella banalizzazione. Ma è importante non diventare cinici. Prima del COVID non ero abituato: le situazioni drammatiche erano vissute altrove, all’estero. Oggi il COVID colpisce anche noi ticinesi».

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Il consiglio: «Partecipa, è giusto sostenere il concorso»

E il premio fotografo dell’anno, che sarà assegnato il 28 aprile in occasione della cerimonia di premiazione a Berna, fa gola? «Fa paura!», ribatte Gianinazzi ridendo. «Lo si saprà solo all’ultimo momento, ma io però rimango coi piedi per terra», commenta rivelando che questo, il massimo premio svizzero nella professione, è un riconoscimento che rincorre da qualche tempo: «Fino al 2015 io non partecipavo», dice, «perché la vedevo come una realtà troppo lontana per un fotografo ticinese. Però ogni anno compravo il libro dello Swiss Press Award. Poi un giorno proprio il collega Gabriele Putzu, alla guida del reparto foto del Corriere del Ticino, mi ha detto: ‘’Partecipa, perché è giusto sostenere il concorso mandando del materiale’’. Così, da lì, ho iniziato questa piccola gavetta. Con buoni risultati». Gianinazzi infatti, oltre a questo premio, ha già vinto il secondo posto nella categoria «Internazionale» nel 2019, il terzo nella categoria «Ritratti» nel 2018, e il terzo nelle categorie «Attualità» e «Vita quotidiana» nel 2016.

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Didier Ruef

«Un progetto pieno di professionalità e passione»

Didier Ruef, di origini ginevrine ma con forti legami in Ticino da molti anni, dal canto suo rammenta di essersi interessato al progetto MOPS_Dance dopo aver scorto un articolo sul tema proprio sulle pagine di questo giornale, nell’edizione del 14 ottobre 2019. In quell’edizione la compagnia si era recata a Palazzo federale a Berna, su invito della presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio, nell’ambito di un evento intitolato «Palazzo federale senza barriere: quanto sono accessibili per le persone disabili le attività e gli edifici del Parlamento?». «Dopo aver letto di questo evento ho contattato la responsabile Ela Franscella e le ho proposto di realizzare un servizio fotografico di approfondimento seguendo incontri, ripetizioni, prove e rappresentazioni della compagnia. Li ho seguiti in questo modo per diversi mesi, a cavallo tra il 2019 e il 2020, prima che la pandemia imponesse uno stop alle attività sportive e di gruppo», afferma il nostro interlocutore. Cosa ha colpito Ruef di quell’esperienza? «La professionalità e la passione con cui tutti si dedicano a questo progetto. C’è grande spontaneità e creatività in tutti i membri della compagnia. La bellezza è proprio l’impegno: dico sempre che sono come dei semiprofessionisti. Hanno incontri settimanali e prendono questo impegno con serietà. Non è solo un’attività accessoria per dare loro un’occupazione», racconta il fotoreporter. «Lavorano tutti molto sodo per ottenere risultati e con l’idea di dare vita a una forma elaborata di arte. C’è una grande ambizione per far crescere questo progetto che è unico in Europa e porta sul palco esclusivamente ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down». Un progetto che suscita molte emozioni: «Anche chi assiste agli spettacoli rimane spesso molto colpito e sono sensazioni che si percepiscono: è questa la bellezza del progetto», dice Ruef che, appresa la notizia del premio, ha subito informato la compagnia di danza: «Erano molto contenti della notizia. Ora il progetto purtroppo è bloccato a causa della pandemia, ma se riprenderanno spero di poterli seguire ancora: sono progetti che mi piacciono e che lasciano qualcosa di speciale».

©SWISS PRESS PHOTO/KEYSTONE/Didier Ruef

©CdT.ch - Riproduzione riservata