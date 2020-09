È un po’come se tra gli studenti che tornano finalmente ad animare l’Accademia di Mendrisio aleggi lo spirito di un giovane romando molto promettente. Un certo Charles-Edouard Jeanneret che per ora studia, analizza e disegna (e come disegna!) ma che un giorno non lontano deciderà di fare l’architetto. E che architetto. Si farà chiamare Le Corbusier, finirà persino sulle banconote che tutti abbiamo nel portafogli ma soprattutto trasformerà per sempre la storia dell’architettura e dell’urbanistica con un approccio così umanistico da essere ricordato come il Leonardo da Vinci del Novecento.

È davvero un segno di rinascita questa nuova, grande mostra proposta dall’Accademia al Teatro dell’architettura perché ci porta a scoprire Le Corbusier quando non era Le Corbusier atraverso il corpus inedito...