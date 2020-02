Non c’è forma, movimento o pensiero che non si possa descrivere grazie a una linea e una coreografia che impegna dieci danzatori su un palcoscenico può allora essere vista come un complicatissimo insieme di linee che si intersecano e si incontrano, si rafforzano e si annullano a vicenda, si sbilanciano per poi subito riequilibrarsi. È questa la filosofica che sta dietro il LINES Ballet, vero e proprio laboratorio che il coreografo californiano Alonzo King ha fondato a San Francisco nel 1982 e con cui, da allora, ha creato decine di spettacoli, imponendosi come una delle voci più originali della danza contemporanea, capace di superare le rigide regole del classico grazie a un totale senso di libertà.

Una lezione che il foltissimo pubblico accorso sabato sera al LAC ha potuto apprezzare grazie a due magistrali coreografie: Händel e Common Ground. La prima (datata 2018) è l’ideale biglietto da visita di King, poiché in appena mezz’ora propone un concentrato del suo stile fluido e della sua poetica mai scontata e spesso del tutto imprevedibile. La musica del compositore settecentesco non viene «illustrata» dal coreografo, ma usata per sottolineare delle atmosfere e dei temi già presenti nelle partiture, riuscendo così a penetrare nello spirito di Händel, creando un’opera che sfrutta appieno un mosaico di pagine diverse. Già in questa pièce spicca l’eccezionale attenzione che King concentra sulle braccia dei suoi bravissimi interpreti: è da lì che partono tutti i movimenti che si impossessano poi dell’intero corpo. Lo stesso accade in Common Ground su musiche di vari autori eseguite dal Kronos Quartet: ode, a tratti maestosa a tratti intima, alla città di San Francisco nella quale King sfrutta lo spazio e le combinazioni tra i suoi danzatori in maniera ancora più profonda e variata. Grande successo e lunghi applausi per tutti.