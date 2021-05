Michele Salvemini in arte Caparezza è, al tempo stesso, un artista del presente, del futuro e del passato. Del presente perché è uno dei migliori esempi di una contemporaneità che travalica i generi, mescolando hip hop e pop, rap e rock, miscelando tutto senza porsi confini con uno spirito che non sarebbe dispiaciuto a quel Frank Zappa da cui ha consapevolmente ripreso parte del look. Ed è una bella via per il futuro: non cantautore, rapper, cantante, star, ma artista che interpreta quello che vede e sente intrecciando testi e musiche senza porsi condizioni. Ma è anche un uomo del suo tempo, vicino al mezzo secolo di vita e, in quanto tale, cresciuto con i dischi. E pensa in dischi e l’ultimo Exuvia non fa eccezione. Nell’era dell’ascolto liquido e distratto, degli album che tornano a essere delle raccolte di potenziali singoli, se ne esce con un nuovo concept strutturato come un piccolo film per le orecchie, con tanto di intermezzi. Ed è, per certi versi, un sequel e anche una, forse involontaria, celebrazione.