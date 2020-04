Nuova improvvisa sorpresa per i fan di Bob Dylan: a poche settimane dal chilometrico Murder Most Foul (brano di oltre 17 minuti che dà una propria lettura della storia americana recente partendo dall’assassinio del presidente J. F. Kennedy) il menestrello di Duluth ha pubblicato ieri un nuovo singolo I Contain Multitudes («Ho molte sfaccettature») : una ballata chitarra, voce e violoncello che si snoda lungo una melodia che ricorda il nostalgico Beyond the Horizon del 2006: una conferma per i fan che un nuovo album di brani originali potrebbe essere in arrivo e che sarebbe il primo da Tempest del 2012: da allora il Premio Nobel ha infatti inciso solo album di cover, Shadows in the Night e Fallen Angels (2015) e Triplicate (2017).

I Contain Multitudes cita nel titolo un verso di Song of Myself di Walt Whitman, uno dei più famosi poeti americani, nonché il titolo di un bestseller scientifico di Ed Yong dedicato all’universo dei virus (molto attuale in questo periodo...) ed è zeppo di altre citazioni. C’è un omaggio a David Bowie (facendo rimare «all the young dudes» con il titolo del brano), uno a Edgar Allan Poe («ho un cuore che racconta storie come Mr. Poe, ho scheletri sul muro/di gente che conosci»), al poeta irlandese Anthony Raftery (The Lass from Bally-na-Lee) e a quello inglese William Blake ( «canto le canzoni dell'esperienza» come lui). Tra i tanti paragoni alcuni sono ad effetto: «Sono come Anna Frank e Indiana Jones e i bad boys britannici i Rolling Stones», canta infatti Dylan in un altro passaggio dei quattro minuti e mezzo della canzone in cui i temi di violenza e morte si infiltrano in un mood intimista e a tratti autoironico. «Porto quattro pistole e due grandi coltelli... dormo con la vita e la morte nello stesso letto», spiega il poeta di Blowin' in the Wind che ha 78 anni (spegnerà 79 candeline il 24 maggio) e a causa del coronavirus ha dovuto cancellare una tournée in Giappone e altri appuntamenti già in calendario negli USA.