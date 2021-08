A Locarno in questi giorni si parla di cinema del futuro e futuro del cinema. Non solo nel settore dell’istruzione (questa mattina è stato presentato il «Locarno Film Festival Professor for the Future of Cinema and Audiovisual Arts»), ma anche della politica. I rappresentanti dell’Ufficio federale della cultura (UFC) hanno incontrato la stampa per discutere delle sfide che la cinematografia deve affrontare, anche in Svizzera. «La crisi causata dalla COVID-19 ha accelerato le trasformazioni già in corso - ha esordito Alain Berset -. Abbiamo perso l’abitudine di entrare in sala, di stare in contatto con la gente, di incontrarci. Ma ora è tempo di ritrovare queste buone abitudini, di ripartire».

Back to the Cinema

Ecco perché l’UFC cofinanzia insieme a Pro Cinema la campagna «Back to the Cinema». «Abbiamo delle responsabilità anche politiche» ha dichiarato il capo del Dipartimento federale dell’interno. Da inizio pandemia la Confederazione e i Cantoni hanno sostenuto il settore della cultura con circa 360 milioni di franchi. Per il cinema sono stati introdotti finanziamenti complementari che tengano conto dei costi maggiori delle produzioni legati ai piani di protezione e dei ritardi nella lavorazione, causati dai lockdown. Oltre a ciò, sono state adattate le misure di promozione legate al successo.

Svizzeri nel mondo

La sfida principale per il futuro è competitiva. Il cinema svizzero deve fare i conti con un contesto di grande concorrenza internazionale. Da sempre. Ma ora tanto più, considerato che molte uscite sono state posticipate. L’UFC ha scelto dieci film di cui sostenere la diffusione nelle sale e su piattaforme on demand. Con l’obiettivo di estendere anche alle piattaforme di diffusione online l’obbligo di investire nel cinema svizzero già valido per le emittenti regioni. «Il settore della cultura è stato il primo a essere colpito dalla pandemia, ma non sarà l’ultimo a uscirne», ha dichiarato Isabelle Chassot, direttrice dell’Ufficio federale della cultura. La cultura ha bisogno di più tempo rispetto ad altri settori per riprendersi e tornare ai ritmi pre-crisi. Serve quindi riorganizzarsi e avere un sostegno concreto che consenta di puntare sull’internazionalizzazione. Un lavoro congiunto tra Confederazione, Cantoni e Comuni. «Vogliamo mantenere una creazione svizzera e salvaguardare la diversità della nostra identità culturale».

I rapporti con l’estero

Il mancato accordo quadro con l’UE mette in qualche modo i bastoni tra le ruote alle collaborazioni internazionali in ambito cinematografico? «Abbiamo intenzione di partecipare al programma MEDIA, su cui lavoriamo dal 2014» ha spiegato Berset. Chassot ha aggiunto che è stato portato avanti il lavoro anche su EuroImage e l’intenzione «resta di creare e mantenere partner». Un accordo con il Canada è attualmente in corso di sottoscrizione. E due anni fa la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla co-produzione con Paesi più piccoli.

Parità di genere nel cinema?

La direttrice dell’UFC si è chinata anche sulla parità di genere nel cinema svizzero, presentando i risultati di uno studio commissionato lo scorso anno. «Rispetto a sei anni fa le donne non sono più svantaggiate nella promozione, ma continuano a essere sottorappresentate in alcuni funzioni dell’industria (ci sono più registi che registe, ad esempio), oltre a percepire un salario inferiore». Ma promuovere la parità «è possibile» e le misure di sensibilizzazione già introdotte verranno portate avanti.

Il futuro sta nel coraggio

Il cinema svizzero, comunque, guarda al futuro. E lo fa a 360 gradi. «È evidente che finché ci saranno delle misure sanitarie che impediranno la completa ripresa delle sale cinematografiche, saranno previsti degli aiuti - ha concluso Isabelle Chassot -. Ma il pubblico deve tornare in sala. Ecco perché abbiamo lanciato ‘‘Back to the cinema’’ e incoraggiamo l’uscita delle produzioni svizzere entro la fine dell’anno. Vogliamo reagire e adattarci velocemente a questa situazione e ad altre che arriveranno, con misure di sostegno dirette». Quale occasione migliore, dunque, per lodare «l’impresa» ticinese? «Una mattina di ottobre, tra lockdown incrociati e notizie affatto confortanti, il presidente Solari ci ha detto ‘‘noi riapriamo Piazza Grande a qualunque costo’’ e quelle parole ci hanno dato una carica enorme, permettendoci di guardare al futuro», ha raccontato ieri il direttore artistico, Giona A. Nazzaro. o dirette. Oggi è stato Alain Berset a sottolinearne lo spirito: «Il Festival si è assunto il rischio, nonostante il momento sia ancora particolare. La Confederazione l’ha aiutato anche finanziariamente a prenderselo questo rischio. Questo è il primo grande evento dell’estate pandemica, ed è una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo. Era inimmaginabile pensare di vedere tanta gente in piazza, insieme. Ma è un simbolo di speranza, a tornare al cinema, a ritrovarsi. Il coraggio del Festival è da lodare e il pubblico può godersi il cinema con tutte le misure che ci permettono di proteggerci».

©CdT.ch - Riproduzione riservata