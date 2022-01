Piero Martin, professore di Fisica sperimentale all’Università di Padova, nel suo libro di recente pubblicazione Le 7 misure del mondo (ed. Laterza, 224 pagg, € 18) mostra grande abilità nell’unire le sue conoscenze scientifiche alla storia dell’umanità, per spiegare l’importanza delle sette unità di misura fondamentali grazie alle quali possiamo comprendere la complessità della natura che ci circonda. Non si spaventi chi non ama le materie scientifiche. Il libro di Martin non è un tomo nozionistico. Anzi, in poco più di duecento pagine riesce a farci compiere un interessante viaggio lungo il percorso che ha portato allo sviluppo e al perfezionamento delle sette unità di misura fondamentali. Nelle varie tappe si ha modo di conoscere non solo i grandi della scienza ma anche inaspettati personaggi,...