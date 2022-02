La terza puntata è stata sotto il segno del, come direbbero gli americani, Glass Ceiling: si è rotto il soffitto di cristallo, una metafora che si usa per indicare una situazione in cui l’avanzamento di carriera di una persona in una organizzazione lavorativa o sociale, o il raggiungimento della parità di diritti, viene impedito per discriminazioni e barriere di prevalente origine razziale o sessuale, che si frappongono come ostacoli di natura sociale, culturale, psicologica apparentemente invisibili anche se insormontabili.

Proprio per questo assume un grande significato la frase «Diversità non mi piace come parola. Mi piace unicità», del monologo di Drusilla Foer, assoluta protagonista del giovedì festivaliero. «Per comprendere e accettare la propria unicità, bisogna capire come è composta...