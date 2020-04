Il coronavirus ha fatto un’altra vittima nel mondo della musica. In un ospedale di New York dove era ricoverato per una polmonite che si è poi fatalmente aggravata a causa del virus, si è infatti spento il grande sassofonista statunitense Lee Konitz. Aveva 92 anni. Nato a Chicago, nel 1927, è stato per una settantina di anni uno degli assoluti punti di riferimento della musica improvvisata grazie ad un sound elegante e delicato, legato sì agli stilemi classici del jazz ma sempre attento a coglierne, anche con un pizzico di ironia, tutte le sue novità. Aveva iniziato la carriera quale allievo del pianista Lennie Tristano, il padre del Cool Jazz, dal quale apprese un approccio alla musica afro-americana diverso da quello allora dominante del be bop, fatto di una grande attenzione alle strutture armoniche utilizzate come base di partenza nuove esplorazioni sonore. Un approccio che Konitz manifestò già nelle sue prime esperienze (siamo nella seconda metà degli anni Quaranta) con l’orchestra di Claude Thornhill, con la quale entrò in contatto i con altri due musicisti molto importanti per il suo futuro artistico: Gil Evans e, soprattutto, Miles Davis. Quest’ultimo stava per creare un suo gruppo - conosciuto come Tuba Band - di cui fecero parte, oltre a Davis e Konitz, altri futuri protagonisti della scena jazzistica mondiale quali Gerry Mulligan e Max Roach. Con la Tuba Band Konitz registrò Birth of The Cool, l'album di Miles Davis che di fatto comunicava al mondo l'esistenza di un nuovo modo di concepire il jazz nel quale il contralto di Konitz era fondamentale. Poi l’ingresso nella big band di Stan Kenton (a fianco di un altro sax molto simile al suo, quello di Wayne Marsh) e tante collaborazioni con alcuni dei più importanti protagonisti della scena, da Gerry Mulligan a Ornette Coleman, da Charles Mingus a Bill Evans a Chet Baker. Quando, negli anni '70 il jazz si elettrificò Lee Konitz iniziò poi il suo percorso solistico improntato su una personale rilettura di standard ma sempre seguendo le linee guida del suo primo maestro, Tristano: una scelta che tuttavia non gli ha impedito di lavorare a lungo accanto a musicisti importanti come Paul Motian, Art Pepper, Michel Petrucciani, Brad Meldhau, Bill Frisell e, in Ticino (dove si è più volte esibito) con Franco Ambrosetti e con la Big Band della SMUM (Scuola di Musica Moderna) di Lugano partecipando alla registrazione, nel 1996 del suo primo album Portraits in music