Entrare nello spazio che ci sta attorno, percependone la profondità e le dimensioni. Comprendere come le città siano libri che continuano ad essere scritti e che dovremmo imparare a leggere. E sapere che gli oggetti, come gli edifici, hanno un presente, ma anche un passato e forse un futuro. La lettura di Lessico metropolitano (Guanda) di Gianni Biondillo, produce un effetto dirompente. Diventa evidente, scorrendo pagine scritte con la mano del narratore, come sia oggi più che mai necessario, qualsiasi sia l’ambito in cui ci muoviamo, riuscire ad andare oltre «lo sguardo da specialisti». Biondillo, architetto e scrittore, ci accompagna a ritrovare un approccio complesso al mondo, spezzando quella cristallizzazione dei ruoli che sembra in particolare riguardare proprio l’architettura, prigioniera...