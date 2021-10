Un anniversario celebrato con un anno di ritardo perché, in piena pandemia, il progetto è stato rimandato a data da definirsi. Come era accaduto più di mezzo secolo fa: il destino di questo disco è non essere mai puntuale. È Let it be, canto del cigno dei Beatles, pubblicato a metà 1970, quando la band aveva ormai semi ufficializzato lo scioglimento, ma pronto da più di un anno e rimasto nei magazzini della Apple. Cosa era successo? Spronati da Paul, l’unico che, in quel momento, mostrava ancora di crederci, i quattro si erano ritrovati a provare nuove canzoni di fronte a telecamere accese incessantemente, per realizzare un documentario sulla nascita del nuovo album. Ma non bastava la presenza degli operatori per diminuire le tensioni di musicisti che – al netto di nuove mogli e di altri fattori esterni – semplicemente erano stati assieme troppo tempo.

Secondo George Harrison «un anno da Beatle ne valeva almeno quattro in termini umani», come a dire che il decennio passato pesava come quarant’anni. Tutto si era ripercosso sulla musica, svogliata, sciatta: le ore e ore di registrazioni che hanno affollato innumerevoli bootleg per mezzo secolo mostrano dei suonatori stanchi che procedono a tentoni e quando si allontanano dai brani che volevano effettivamente incidere suonano versioni sciatte di canzoni altrui vecchie e nuove, solo un barlume della macchina da rock che incendiava i palchi dei peggiori locali di Amburgo.

Il trailer dell’edizione del 50. di Let it be.

Poi ci fu il concerto finale sulla terrazza della Apple e subito dopo tutti presero le distanze da Get back, come avrebbe dovuto intitolarsi l’album. Realizzato con Abbey road un ultimo album degno della reputazione dei Beatles, John e George incaricarono Phil Spector (all’epoca un produttore geniale e solo un po’ lunatico) di mettere mano al pasticciaccio brutto. E lui eccome se lo fece, tradendo l’idea base di presentare le canzoni nude e crude, senza sovraincisioni, un ritorno alle origini, affogandole negli archi e riempiendole di eco, ottenendo, appunto, Let it be, un disco forse imperfetto, ma, in quanto opera beatlesiana, migliore di tanti capolavori di altri.

Il trattamento di questa edizione del 50° anniversario (+1) è lo stesso riservato agli album precedenti allo scoccare della commemorazione. Nuovo mix, più moderno, di Giles Martin, inediti a profusione pescando dal meglio, una versione di Get back, un grande libro (che si assomma a quello pubblicato a parte e tradotto anche in italiano da Mondadori) e un blu ray per gli audiofili. E se sembra tutto superfluo... Let it be.

Lo storico «Rooftop concert» del 30 gennaio 1969 sul tetto della Apple Corp. al n. 3 di Savile Row: l’ultima apparizione ufficiale dei «Fab4»

