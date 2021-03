Se c’è un aspetto della nostra vita quotidiana che la pandemia ha profondamente modificato questo è il nostro rapporto con la tecnologia digitale. Non è quindi un caso che questo tema sia al centro dei primi film proposti online dalla 71. Berlinale. A cominciare da Language Lessons, (sezione Berlinale Special) produzione USA e opera prima della 35.enne attrice Natalie Morales, co-protagonista del film insieme a Mark Duplass. Lui (Adam) è il marito di Will, un ricco coreografo di Auckland che gli regalo un pacchetto di lezioni di spagnolo via skype tenute da Cariño, una giovane donna che vive in Costa Rica dopo essere cresciuta negli USA. I due iniziano un rapporto giocoso e schietto, ma l’improvvisa morte di Will in un incidente stradale fa sì che Adam trovi nella sua insegnante, che vive in...