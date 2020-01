Sei nomination ai prossimi Oscar: miglior film dell’anno, sceneggiatura non originale (del regista Taika Waititi liberamente tratta da un romanzo del 2004 di Christine Leunens), Scarlett Johansson come non protagonista, montaggio, scenografie e costumi. Jojo Rabbit è forse il titolo meno noto tra i candidati di quest’anno ed anche il più anomalo. È infatti una commedia surreale...