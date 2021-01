È quasi un riflesso pavloviano. Dici Bregaglia, dici Giacometti e pensi subito a qualcosa legato, all’arte, alla pittura, alle sculture più famose del mondo, all’architettura tutt’al più. E invece? Invece stavolta vi raccontiamo la storia di un grande bregagliotto che ha sì contrassegnato la storia del Novecento ma lo ha fatto come giurista, anzi come il più insigne e incrollabile costituzionalista svizzero del secolo scorso: il professor Zaccaria Giacometti, di cui a cinquant’anni dalla scomparsa è appena uscita, per iniziativa della Pro Grigioni Italiano, la sontuosa edizione in lingua italiana della splendida biografia curata da Andreas Kley. «La pubblicazione del libro nell’anno 2020 – dice Paolo G. Fontana, co-traduttore e curatore dell’edizione in lingua italiana – è stata fortuita....