Nel suo discorso di apertura, Berset ha sottolineato l’importanza dei festival cinematografici: «Eventi come il festival del cinema di Zurigo sono importanti per la nostra società. Si potrebbe addirittura dire che è qui che si crea la società», ha sottolineato.

«Il messaggio che emana dall’apertura di questo festival è chiaro: il virus sta plasmando la nostra vita quotidiana - ma non la domina. Una sottile differenza, ma decisiva».

«Wanda, mein Wunder» racconta la storia di una madre polacca che lascia i suoi due figli in Polonia per occuparsi del padrone di casa paralizzato dopo un ictus in una villa sul lago di Zurigo.