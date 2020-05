L’annullamento dell’edizione 2020 nella sua forma fisica non significa certo che lo staff del Locarno Film Festival se ne stia con le mani in mano in questo periodo cruciale che - in tempi normali - sarebbe coinciso con l’apertura della 73. edizione del Festival di Cannes. Al contrario, oggi la direttrice artistica Lili Hinstin (nella foto) ha svelato le caratteristiche del concorso «The Films After Tomorrow», il primo progetto di Locarno 2020 che intende aiutare quelle produzioni indipendenti la cui lavorazione ha subito un’interruzione forzata in seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19. In pratica, la direzione artistica della rassegna selezionerà 10 lungometraggi internazionali e 10 svizzeri, sia di fiction sia documentari ma imperativamente destinati alla distribuzione nelle sale, i cui materiali (liberamente proposti dai registi) saranno sottoposti al giudizio di due giurie internazionali formate esclusivamente da cineasti che, il 15 agosto prossimo (data originariamente prevista per la conclusione del 73. Locarno Film Festival) assegneranno alle produzioni considerate più meritevoli due Pardi del valore di 70 mila franchi ciascuno e, si spera, altri premi resi possibili dalla collaborazione con gli abituali partner della manifestazione. Un cambiamento di prospettiva (i riconoscimenti non vanno infatti alle opere compiute ma a quelle per ora rimaste incompiute) resosi necessario dalle circostanze attuali ma che punta a confermare il ruolo di Locarno come luogo di scoperta e trampolino di lancio per il cinema d’autore.