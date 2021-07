Sarà Kasia Smutniak, «attrice talentuosa e personale» come dichiara il direttore artistico Giona A. Nazzaro, a ricevere il Leopard Club Award al 74.esimo Locarno Film Festival (4-14 agosto 2021). La premiazione, che si svolgerà nella serata di venerdì 6 agosto in Piazza Grande, sarà seguita, sabato 7 agosto, da una conversazione con il pubblico moderata da Piera Detassis, al Forum @Rotonda by la Mobiliare, e dalla proiezione di Nelle tue mani di Peter Del Monte.

Attrice di origine polacca, Kasia Smutniak dopo una carriera da modella è approdata alla recitazione, in Italia, lavorando sia con autori affermati, come i fratelli Taviani (Maraviglioso Boccaccio, 2015) e Paolo Sorrentino (Loro, 2018), sia con talentuosi registi di commedie, come Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, 2016), lasciando il segno anche nel mondo delle serie televisive – In Treatment, (Saverio Costanzo, 2013-2017); Diavoli (Nick Hurran, Jan Michelini, 2020-); Domina (David Evans, Claire McCarthy, Debs Paterson, 2021-) – e nel cinema internazionale (From Paris With Love, Pierre Morel, 2010; Dolittle, Stephen Gaghan, 2020).

Il Leopard Club Award, che prende il nome dall’associazione ufficiale di sostegno al Festival, renderà omaggio a questa interprete che sta tracciando un percorso deciso e costante, capace di raccontare al pubblico le vibrazioni e le urgenze di un cinema italiano particolarmente amato, di cui proprio Kasia Smutniak è una delle protagoniste più apprezzate e riconosciute.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival: «Kasia Smutniak è un’evidenza. Il suo muoversi fra cinema d’impegno, commedia e televisione, articolando un registro duttile e raffinato, le ha permesso di imporsi come uno dei nomi più interessanti e appassionanti del cinema europeo e italiano. La sua filmografia, ricca e diversificata, è la prova del lavoro di un’interprete che non ha mai smesso di interrogare il lavoro di attrice restando sempre in conversazione con il pubblico. Kasia Smutniak è un talento moderno che siamo onorati di potere celebrare mentre la sua carriera accoglie ancora una volta nuove sfide».

Il programma dell’omaggio

Venerdì 6 agosto il premio verrà consegnato a Kasia Smutniak nella cornice di Piazza Grande. Sabato 7 agosto, invece, l’attrice incontrerà il pubblico al Forum @Rotonda by la Mobiliare, per una conversazione in cui si ripercorrerà il suo percorso artistico e che sarà moderata da Piera Detassis, Presidente dei David Donatello.

Lo stesso giorno, alle 15.00 al PalaCinema, verrà proposto il titolo che ha consacrato l’attrice sul grande schermo, permettendole di ricevere il primo Nastro d’argento della sua carriera:

• Nelle tue mani, Peter Del Monte – Italia – 2007

La proiezione sarà un’occasione per commemorare il regista, scomparso lo scorso maggio.

Leopard Club

Il Leopard Club, fondato nel febbraio 2008 dal suo Presidente Rolando Benedick, è l’associazione ufficiale di sostegno del Locarno Film Festival.

Il Club, grazie ai contributi dei suoi membri – che godono di un ventaglio di privilegi esclusivi che rendono unica la loro esperienza al Festival – è riuscito da subito a garantire un significativo supporto finanziario alla manifestazione, affermandosi quale solido contribuente al suo sviluppo.

