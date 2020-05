Il grafico del «cambiamento» utilizzato dalla Task Force psicologica (vedi immagine sotto) mostra che la popolazione ticinese si trova oggi ad attraversare il punto più basso per accingersi ad una risalita. Ma cosa vuol dire?

I tre passi precedenti

«Se si è a questo punto della curva», osserva Lorenzo Pezzoli (nella foto qui sotto), psicoterapeuta membro della Task Force «chi è arrivato lì ha già compiuto tre operazioni fondamentali: anzitutto ha compreso che c’è stato un cambiamento; in secondo luogo ha vissuto una criticità determinata da tale cambiamento. Infine, ha percepito frustrazione, impotenza e rabbia legate al cambiamento non scelto». In pratica, aggiunge, ha vissuto una qualche forma di perdita (di persone - non solo tramite decesso - di libertà, di autonomia, di benessere, di serenità,...