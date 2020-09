È uscito oggi, venerdì 11 settembre, La ragazza dei tuoi sogni, il nuovo singolo di Luciano Ligabue, accompagnato da un video onirico ed evocativo in cui le immagini del «Liga» si alternano a quelle di una donna misteriosa il cui volto non viene mai svelato; la “ragazza dei sogni” appunto, che viene descritta solo tramite frammenti e dettagli, lasciando ad ognuno la possibilità di idealizzarla a modo suo.

Un singolo che non fa altro che accrescere l’attesa nei confronti de “30 anni in un (nuovo) giorno”, l’evento in data unica per celebrare i 30 anni di straordinaria carriera dell’artista che si terrà il 19 giugno 2021 alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo). Un trentennale che, lo ricordiamo, verrà celebrato pure in Ticino: Luciano Ligabue ha infatti confermato la sua presenza a Moon & Stars 2021 nella serata di domenica 25 luglio quando condividerà la scena con un’altra leggenda della musica italiana, Francesco De Gregori.