Se per molti quella odierna è, scaramanticamente, una giornata da affrontare con cautela, è invece particolarmente significativa per Luciano Ligabue che quest’oggi, venerdì 13 marzo 2020, compie 60 anni. Un compleanno che, causa emergenza sanitaria, il rocker emiliano trascorrerà tra le mura di casa, ma che non mancherà di festeggiare con i suoi fan in quelli che si annunciano due appuntamenti imperdibili della prossima estate: domenica 19 luglio in piazza Grande a Locarno nella serata conclusiva di Moon & Stars 2020 e il 12 settembre al Campovolo di Reggio Emilia dove, di fronte ad oltre centomila persone (biglietti già «sold out» da tempo), festeggerà anche i suoi primi trent’anni di carriera.

Luciano Ligabue agli esordi (Foto Archivio CdT)

Un debutto tardivo

Trent’anni di carriera in sessanta di vita sono sintomatici di quella che è stata la parabola artistica dell’artista emiliano che, contrariamente a buona parte del suoi colleghi, è approdato alla musica in età matura. Non che prima dei trent’anni ne fosse assolutamente a digiuno, tutt’altro: solo che rappresentava per lui principalmente un hobby e un sogno, al quale dedicava tempo ed energie ma senza troppo costrutto, tanto che per guadagnarsi da vivere svolgeva i lavori più disparati, tra cui quello del bracciante agricolo e dell’operaio metalmeccanico, quindi ragioniere, conduttore radiofonico, commerciante e promoter.

L’aiuto di Pierangelo Bertoli

Pierangelo Bertoli esegue «Sogni di rock’n’roll»

Ed è proprio durante quest’ultima esperienza professionale che si verificò l’incontro che gli avrebbe cambiato la vita, quello con il quasi compaesano Pierangelo Bertoli che, rimasto colpito dalla sua scrittura, decise dapprima di incidere due suoi brani (Sogni di rock’n’roll, incluso nell’album Tra me e me del 1988 e Figlio d’un cane nella scaletta di Sedia elettrica del 1999) ed in seguito la «raccomandò» al suo produttore Angelo Carrara, che avrebbe prodotto i suoi primi tre album (Ligabue, Lambrusco, coltelli, rose e pop corn e Sopravvissuti e sopravviventi). Dischi con i quali il Liga, pur ancora non sfondando completamente, ha iniziato a guadagnarsi la stima e l’affetto della grande famiglia del rock italiano che in lui aveva trovato un nuovo cantore, con un immaginario e un retroterra di riferimenti americani mescolati con influenze British e, naturalmente, indigene. Un rocker innamorato del rock che non si è mai lasciato tentare dalle trasgressioni del mestiere e dallo stile riconoscibile percorso da una chiara vena melodica.

La consacrazione

La definitiva consacrazione di Luciano Ligabue è tuttavia arrivata solo nel 1995, con Buon compleanno Elvis, disco le cui canzoni sarebbero diventate dei classici del suo repertorio permettendogli di sfondare anche tra il pubblico più giovane a partire da Vivo, morto o X e Hai un momento, Dio? a Certe notti, con cui si aggiudicò la Targa Tenco come miglior brano dell’anno. Un disco che, pur facendo di lui un «best seller» (oltre 1.200.000 copie vendute) non ha snaturato la sua essenza di figlio di quell’area geografica posta, per dirla alla Guccini, «Fra la via Emilia e il West» immersa in una rassicurante dimensione provinciale. E in effetti dalla sua Correggio il Liga non si è mai allontanato: è li, in un ambiente che lo protegge, che ci sono i suoi amici di sempre, è li che ha costruito il suo universo creativo, è lì che ancora oggi nasce il suo modo di raccontare grazie al quale ha stabilito uno speciale legame con i suoi fan.

Film, libri e stadi

Il rocker dietro la macchina da presa durante le riprese di «Radiofreccia».

Legame che Ligabue in questi anni di carriera ha consolidato e ampliato attraverso un’intensa attività comprendente tre film realizzati da regista (tra cui il fortunatissimo Radiofreccia, diventato negli ultimi anni anche un «brand» dell’etere italiano) un paio di romanzi, una raccolta di poesie, una di racconti e, naturalmente, tantissime canzoni (condensate ad oggi in una dozzina di album in studio e in cinque «live») entrate ormai nell’immaginario collettivo italiano. Senza dimenticare, ovviamente, i suoi tour che in questi trent’anni sono cresciuti con lui, passando dalle piccole-medie dimensioni dei primi anni Novanta agli stadi dell’ultimo decennio, senza dimenticare la straordinaria esperienza del Campovolo di Reggio Emilia con cui tre lustri fa inaugurò, in Italia, l’era dei mega-eventi. Un’escalation che tuttavia non ha inciso sul suo essere: ancora oggi il Liga è infatti una superstar atipica, che rifugge gli atteggiamenti divistici mantenendo un solido legame con le sue radici e soprattutto con quel romantico approccio alla musica che gli consente di vivere il suo sessantesimo compleanno non come un punto d’arrivo ma come una ripartenza verso quei «sogni di rock’n’roll» che continuano ad accompagnarlo.

Confermata la data a Moon & Stars

Alla vigilia del suo sessantesimo compleanno Luciano Ligabue ha annunciato ufficialmente lo slittamento, causa emergenza sanitaria, della prevista tournée in Germania, Inghilterra, Olanda, Francia e Spagna che dunque, salvo un ulteriore protrarsi della situazione, si terrà a fine maggio. Nulla di mutato, per contro, per quello che sarà, oltre a quello del Campovolo, l’unico concerto dell’artista durante il periodo estivo, ossia l’esibizione, domenica 19 luglio in piazza Grande a Locarno e «Moon & Stars»: un’esibizione nella quale Ligabue potrà contare su un’opening act davvero speciale: Francesco De Gregori. I biglietti per la serata sono in vendita sul sito www.mediatickets.ch

Luciano Ligabue oggi (Foto Ray Tarantino)

