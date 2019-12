Nella sua seduta del 13 dicembre scorso, il Consiglio d’amministrazione SSR si è ricostituito per il periodo amministrativo 2020-2023. L’incontro ha anche sancito la nomina dell’ex consigliere di Stato ticinese Luigi Pedrazzini a vicepresidente del Consiglio d’amministrazione in sostituzione di Jean-François Roth, che lascia l’incarico. Lo rende noto la stessa SSR in una nota alla stampa.

Luigi Pedrazzini è presidente della Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI) dal 2012 e pertanto anche membro del Consiglio d’amministrazione (CdA) SSR. Pedrazzini subentrerà così a Jean-François Roth, che a fine 2019 lascerà il suo mandato di presidente della Radio télévision suisse romande (RTSR) dopo 12 anni di attività. Come già annunciato, il suo successore in veste di presidente RTSR e membro del CdA sarà l’ex consigliere di Stato bernese Mario Annoni. Già in occasione dell’Assemblea dei delegati (AD) del 22 novembre scorso sono stati riconfermati per un nuovo mandato in seno al CdA Jean-Michel Cina, presidente dell’organo, nonché Sabine Süsstrunk e Alice Sáchová-Kleislie, le altre due rappresentanti nominate in precedenza dall’AD.