No, non è una passeggiata come le altre. Esistono luoghi che la storia la trasudano, sassi che parlano senza le parole, vestigia che raccontano i secoli come se fossero intrise dell’anima e della fatica, della speranza e della paura, di tutti coloro che nei secoli si sono inerpicati fin qui. Così oggi anche il più sprovveduto degli escursionisti che decide di affrontare il leggendario passo del Muretto in qualche modo percepisce che quei sentieri non sono soltanto di una magnificente bellezza ma che, nel silenzio, custodiscono qualcosa di più: una storia che somiglia molto ad un’epopea alpina. Sondrio e Maloja, la Val Malenco e la Bregaglia, la «strada cavallera» e il commercio di vini, Jenatsch e Rusca, i «torbidi grigioni» e Napoleone, i contadini, le transumanze e il contrabbando, le guerre...