Della formazione hanno fatto parte, negli anni più gloriosi, i fratelli Steve Winwood e Muff Winwood. La musica della band, influenzata dal sound della Motown e dal R&B in generale, comprende una serie di brani considerati dei veri e propri classici del pop, quali Gimme Some Lovin’, I’m a Man, Keep on Rinning , rimasti per molto tempo ai primi posti delle classifiche britanniche. Il declino della notorietà del gruppo coincise con l’abbandono, nel 1967, dei fratelli Winwood (Steve formerà subito dopo un’altra storica band, i Traffic – Muff sarebbe diventato un celebre produttore) pur continuando ad esibirsi con regolarità sino ai giorni nostri. In Ticino lo Spencer Davis Group si era esibito nel 2014 durante un’edizione delle Tenero Music Nights.