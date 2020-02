Il 3 e 4 febbraio si è tenuta a Roma la National Conservatism Conference, un meeting internazionale dei conservatori, dedicato a Karol Wojtyla e a Ronald Reagan. Tra gli ospiti, il premier ungherese Viktor Orbàn, Matteo Salvini e la nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal. Per l’enciclopedia Treccani si chiamano conservatori «i partiti che, di contro alle ideologie più radicali di progresso, affermano il valore della tradizione e la continuità degli assetti sociali, politici e istituzionali, rifacendosi dunque al conservatorismo e collocandosi nel fronte di centrodestra dello schieramento politico». Una definizione ancora valida? Lo chiediamo al politologo Oscar Mazzoleni.

Cosa cambia

Il concetto di conservatorismo, ci spiega, «ha tante sfaccettature e ha avuto evoluzioni importanti negli ultimi decenni. Non c’è solo il tema della famiglia tradizionale o della religione e della patria come era definita nell’Ottocento. Ci sono tematiche nuove e politicamente si esprime molto sotto il tassello del sovranismo: il ritorno degli Stati nazionali sovrani di fronte a poteri sovranazionali e in alcuni casi anche contro la globalizzazione».

Tutti sovranisti?

«I sovranisti si presentano come i nuovi conservatori. Esistono tante versioni del conservatorismo, ma non c’è dubbio che ad andare per la maggiore sono quelle che si articolano nel discorso sovranista. Nella conferenza di Roma è stato presentato un libro con un titolo che la dice lunga in merito: “Le virtù del nazionalismo”, di Yoram Hazony. È un aspetto che non è necessariamente iscritto nel conservatorismo tradizionale».

I nuovi valori

Il presidente USA Trump può essere considerato un punto di riferimento «anche se dietro di lui c’è un ambiente culturale rappresentato da pensatori come Steve Bannon, che rivendica il ritorno alle nazioni e l’idea di una sovranità rafforzata. E il movimento del Tea Party spinge sull’idea del ritorno a un’America forte contro i poteri esterni sovranazionali. Anche in una logica di competizione tra nazioni nell’economia. Il sovranismo oggi non è solo culturale ma anche economico». Oltre alla questione economica, nel nuovo conservatorismo «c’è il tema dell’avversione all’Islam che pare sostituire l’anticomunismo».

E in Svizzera?

Chi può essere considerato conservatore in Svizzera? «La trasformazione dei valori, penso ai temi della famiglia, ha riguardato sinistra e liberali. Tutto questo ha poco a che fare con il conservatorismo e con il sovranismo. « Il PPD svizzero ha delle anime interne molto attente ai valori della famiglia e della religione, ma non particolarmente al sovranismo. Il partito nazionale che oggi tende a coniugare di più i valori conservatori con il sovranismo è l’UDC». E la Lega? «Quella originaria di Bignasca era poco conservatrice su temi della famiglia, mentre nella Lega di oggi tendono a prevalere quelli della sicurezza». .

