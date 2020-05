Contagiata dal coronvirus. Madonna l’ha detto ai fan con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, svelando di aver contratto il Covid-19 e di voler tornare presto alla normalità. «Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus», ha detto la pop star. La diva, che dal 16 marzo si trova in quarantena con i suoi figli in Portogallo, non ha rivelato altri dettagli. Non si sa quindi quando abbia contratto la malattia o come sia stata contagiata.