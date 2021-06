Mahmood a Lugano il 26 agosto

Sarà Mahmood a completare il trittico di concerti di «LAC_en plein air» in piazza della Riforma a Lugano ad agosto. L’artista milanese, rivelazione di Sanremo 2019 e, lo stesso anno, vincitore morale dell’Eurovision Song Contest arriverà in Ticino giovedì 26 agosto alle 21.00 con una delle poche date estive dello spettacolo legato al suo recente album Ghettolimpo. Il suo concerto si aggiunge a quelli di altri due «big» che segneranno il ritorno del grande pop in piazza dopo il lockdown ossia Paolo Conte (martedì 24 agosto)_e Davide Van De Sfroos (mercoledì 25). Per tutti e tre gli eventi biglietti in prevendita da lunedì prossimo.