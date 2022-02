Il monologo di Drusilla, il naturalizzare una storia d’amore omosessuale come nella canzone «Brividi» di Mahmood e Blanco. Ma anche i look di molti cantanti, che hanno scelto il rosa, il pizzo e i trucchi abbattendo molti tabù. Questo sembra il Festival della libertà, non solo dalle restrizioni ma anche per quanto riguarda l’essere chi siamo e l’amare chi vogliamo. Ne abbiamo parlato con Immanuel Casto, cantante che ha sempre affrontato questi temi. Anche quando non erano di moda e soprattutto cercando di provocare e «disturbare» l’opinione pubblica.