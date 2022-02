Erano i super favoriti della vigilia, non hanno tradito le attese. Mahmood e Blanco vincono, con merito, la 72. edizione del Festival di Sanremo con Brividi, brano già ai vertici delle classifiche (italiane e non) dello streaming con il quale, ora, i due rappresenteranno l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Dopo aver vinto in solitaria una manciata di anni fa, stavolta Mahmood sceglie un partner giovane, giovanissimo con cui forma (sin dalla prima sera) una coppia affiatatissima.

Allargando il discorso, quella di Mahmood e Blanco è la vittoria della cosiddetta generazione Z ma anche di Amadeus, bravissimo a rimanere in equilibrio fra tradizione e innovazione. È, ancora, la vittoria di chi – da casa – segue la diretta tv con il telefonino in mano, un occhio ai social e l’altro sull’oramai mitico Fantasanremo. Ma sul podio ci sono anche mostri sacri come Elisa, seconda, e soprattutto Gianni Morandi, terzo con Apri tutte le porte, brano pennellato da Jovanotti.

La diretta

2.00 - «Viva la mamma»

Baci, abbracci e, poi, la ricerca della mamma. Così Blanco poco dopo aver vinto Sanremo assieme a Mahmood. «Devo salutare la mia mamma». Quindi, il giovanissimo scende in platea per abbracciare e baciare la madre seduta tra il pubblico.

1.43 - È il momento clou

Entrano i tre finalisti. La tensione, va da sé, è evidente. L’Ariston applaude i tre grandi protagonisti della 72. edizione. Ci siamo. Amadeus, di suo, si complimenta con gli artisti. Arriva la busta, portata da Sabrina Ferilli. «Qui c’è il nome del vincitore». Entra anche il tradizionale codazzo di politici.

La classifica:

3. Gianni Morandi

2. Elisa

1. Mahmood e Blanco

1.38 - I premi della critica

Il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa, va a Massimo Ranieri. Il premio Lucio Dalla va a Gianni Morandi. Il premio Sergio Bardotti, per il miglior testo, va invece a Fabrizio Moro. Il premio Giancarlo Bigazzi, per la miglior composizione musicale, va a Elisa.

1.33 - E dopo Orietta c’è Rovazzi

L’attesa pare infinita, anche se è «solo» l’1.33 di mattina. Perché, allora, non chiamare sul palco pure Fabio Rovazzi?

1.29 - Orietta Berti è sul palco

Per ingannare l’attesa, Amadeus ritrova Orietta Berti sul palco dell’Ariston. Per la cantante si tratta di un ritorno sulla terraferma dopo il Festival in parallelo sulla nave assieme a Fabio Rovazzi.

1.10 - Ecco la classifica fino al 4. posto

Amadeus, scherzando, afferma: «Non mi era mai successo di annunciare la classifica già alla 1 e 10». Queste le posizioni dal 25. al 4. posto:

25. Tananai

24. Ana Mena

23. Giusy Ferreri

22. Le Vibrazioni

21. Yuman

20. Highsnob & Hu

19. Giovanni Truppi

18. Iva Zanicchi

17. Rkomi

16. Ditonellapiaga

15. Noemi

14. Achille Lauro

13. Aka 7even

12. Fabrizio Moro

11. Matteo Romano

10. Michele Bravi

9. Dargen D’Amico

8. Massimo Ranieri

7. La Rappresentante di Lista

6. Emma

5. Sangiovanni

4. Irama

A giocarsi il Festival saranno Mahmood e Blanco, Gianni Morandi ed Elisa.

1.04 - Torna Mengoni

La gara è finita, Amadeus spiega i prossimi passi (classifica dal 25. al 4. posto, poi i primi tre) e infine richiama sul palco il superospite Marco Mengoni.

00.50 - Siamo alla fine (o quasi)

Amadeus sale in galleria per annunciare l’ultimo cantante, ovvero le Vibrazioni. Prima, però, c’è la pubblicità.

00.44 - Truppi e la canotta

Tocca a Truppi, penultimo cantante in gara, ma prima dell’esibizione Amadeus interroga il cantautore sul look, quantomeno particolare, adottato per Sanremo: «Io mi esibisco con la canotta da quando sono ragazzo, perché cambiare adesso?» ribatte, sorridendo, Truppi. Il quale, per non mancare di rispetto all’Ariston, specifica: «Quelle usate a Sanremo sono artigianali».

00.28 - Tocca al TG1

Il Festival si prende l’ennesima pausa. Ecco il TG1 della notte.

00.17 - L’omaggio a Raffaella Carrà

È il momento, toccante, di rendere omaggio a Raffaella Carrà. Un’artista che ha dato tanto, tantissimo all’Italia e, di riflesso, anche al Festival di Sanremo.

00.00 - Tutti a bordo

La gara si interrompe per lasciare spazio al duo Orietta Berti-Fabio Rovazzi a bordo della Costa Toscana, una sorta di «finché la barca va» che, tuttavia, a mezzanotte e con diversi artisti ancora in attesa potrebbe provocare il sonno a molti telespettatori.

23.45 - L’omaggio a Lucio Dalla

A dieci anni dalla sua scomparsa, il Festival rende omaggio al grande Lucio Dalla.

23.33 - Sangiovanni regala una sciarpa del Milan ad Amadeus

Sangiovanni, prima della sua esibizione, ricorda ad Amadeus il risultato del derby. Come? Dandogli un regalo avvelenato: la sciarpa del Milan.

23.27 - Ecco Marco Mengoni

Il superospite della serata, Marco Mengoni, sale sul palco dell’Ariston intonando le note de L’essenziale.

Prima dell’esibizione, insieme all’amico Filippo Scotti, l’attore de È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Mengoni ha letto alcuni tweet di insulti e due articoli della Costituzione: l’articolo 3 e l’articolo 21. «Il primo è per le pari dignità per tutti, il secondo è per la libertà di parola. E non è un discorso politico. Non che ci sia censura, ma vedo tanta libertà di parola e nessun limite».

23.10 - Mahmood e Blanco incantano ancora

Fra i favoriti per la vittoria finale, Mahmood e Blanco eseguono (nuovamente) una Brividi da (scusate) brividi. E la sala stampa apprezza...

22-55 - La sala stampa si scatena

Non solo il pubblico in sala, ma anche la sala stampa dell’Ariston apprezza (e non poco) il brano de La Rappresentante di Lista, Ciao Ciao. Non ci credete? Guardate qui.

22.42 - Tocca a Michele Bravi

Dopo un’esibizione delle Farfalle, medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a Tokyo 2020, la gara canora riprende con Michele Bravi. È il dodicesimo cantante in gara. Ne mancano altri tredici. Per ora, nessuno mostra segni di cedimento.

22.08 - È il momento del monologo

Dopo la scintillante performance di Dargen D’Amico, la gara canora si prende una pausa e lascia spazio al monologo di Sabrina Ferilli.

21.55 - Anche Ranieri cede al Fantasanremo

Prima una standing ovation, oltre all’applauso della sala stampa, per l’interpretazione magistrale di Lettera di là dal mare. Poi i ringraziamenti di rito e, infine, una concessione al gioco del momento: il Fantasanremo. Massimo Ranieri, infatti, al termine della sua performance ha urlato «Papalina». Per i suoi nipoti, ha poi chiarito.

21.25 - Arriva Sabrina Ferilli

Elegantissima, simpaticissima, Sabrina Ferilli scende le scale dell’Ariston e inizia subito a scherzare con Amadeus. «Ndo ce l’hai le pile?» chiede al presentatore. Quindi, un parallelismo con Mattarella fresco di riconferma al Quirinale. «Se tante volte non volessi più fare il Festival, questa serata falla brutta brutta brutta, perché se tante volte questi della Rai non decidono chi ti può sostituire, ti chiedono di restare altri sette anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia»

21.00 - Si comincia con l’inno di Mameli

Il gran finale del Festival di Sanremo si apre con l’inno di Mameli, suonato dalla banda della Guardia di Finanza.

20.45 - La scaletta della serata

01 Matteo Romano - Virale

02 Giusy Ferreri - Miele

03 Rkomi - Insuperabile

04 Iva Zanicchi - Voglio amarti

05 Aka7even - Perfetta così

06 Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

07 Noemi - Ti amo non lo so dire

08 Fabrizio Moro - Sei tu

09 Dargen D’Amico - Dove si balla

10 Elisa - O forse sei tu

11 Irama - Ovunque sarai

12 Michele Bravi - Inverno dei fiori

13 La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

14 Emma - Ogni volta è così

15 Mahmood e Blanco - Brividi

16 Highsnob e Hu - Abbi cura di te

17 Sangiovanni - Farfalle

18 Gianni Morandi - Apri tutte le porte

19 Ditonellapiaga con Rettore - Chimica

20 Yuman - Ora e qui

21 Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir - Domenica

22 Ana Mena - Duecentomila ore

23 Tananai - Sesso occasionale

24 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

25 Le Vibrazioni - Tantissimo

La grande attesa

Ci siamo. La grande attesa è (quasi) finita. Fra poche ore la 72. edizione del Festival di Sanremo passerà agli archivi. Chi vincerà? La classifica provvisoria vede in testa Mahmood e Blanco, seguiti a ruota da Gianni Morandi ed Elisa. Ma le sorprese, considerando che questa sera voterà il pubblico tramite televoto, sono dietro l’angolo. La media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica Amadeus, alla terza conduzione consecutiva, è carico a molla nonostante la sua Inter abbia appena perso il derby contro il Milan in Serie A. Il presentatore e direttore artistico della kermesse, per l’ultima serata, sarà accompagnato da Sabrina Ferilli mentre fra gli ospiti c’è grande attesa per Marco Mengoni. Su CdT.ch, per il gran finale, vi offriremo gli aggiornamenti passo dopo passo. Restate con noi.

Questa invece la classifica provvisoria maturata dopo il venerdì dedicato alle cover.

