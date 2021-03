Saranno stati i colpi di scena della giornata (il caso Irama e la delusione per i mancati e attesi record d’ascolto) che hanno smorzato la spinta emotiva, sarà stata la paura di non strafare nell’improvvisazione: sta di fatto che la seconda serata di Sanremo 2021 è stata all’insegna della noia più totale. Pochissime emozioni sia da parte di una coppia di conduttori che ha lasciato a casa l’abituale goliardia (non certo aiutata da un’insulsa Elodie quale co-presentatrice) sia da parte degli ospiti, ivi compreso un Achille Lauro in versione... Mina che, sulle note di «Bam Bam Twist» ha ospitato la sostanzialmente inutile coppia Francesca Barra/Claudio Santamaria. Anche sul fronte della gara poche le canzoni elevantesi da un sostanziale anonimato. Speriamo stasera in un po’ più di vitalità dai duetti....

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA SECONDA SERATA

Questa la classifica, sulla base del voto della giuria demoscopica chiamata a esprimersi stasera, per i 13 Big che si sono esibiti.

1) ERMAL META - Un milione di cose da dirti

2) IRAMA - La genesi del tuo colore

3) MALIKA AYANE - Ti piaci così

4) LO STATO SOCIALE - Combat Pop

5) WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (la locura)

6) GAIA - Cuore Amaro

7) FULMINACCI - Santa Marinella

8) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare

9) EXTRALISCIO con Davide Toffolo - Bianca Luce Nera

10) GIO EVAN - Arnica

11) ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

12) RANDOM - Torno a te

13) BUGO - E invece sì (ANSA).

LA CLASSIFICA GENERALE

Questa la classifica generale, sulla base del voto della giuria demoscopica chiamata a esprimersi ieri e stasera, per i 26 Big in gara.

1) ERMAL META - Un milione di cose da dirti

2) ANNALISA - Dieci

3) IRAMA - La genesi del tuo colore

4) MALIKA AYANE - Ti piaci così

5) NOEMI - Glicine

6) FASMA - Parlami

7) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome

8) LO STATO SOCIALE - Combat Pop

9) WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (la locura)

10) FRANCESCO RENGA - Quando trovo te

11) ARISA - Potevi fare di più

12) GAIA - Cuore Amaro

13) FULMINACCI - Santa Marinella

14) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare

15) MANESKIN - Zitti e buoni

16) MAX GAZZE' - Il farmacista

17) COLAPESCE DIMARTINO - Musica leggerissima

18) COMA_COSE - Fiamme negli occhi

19) EXTRALISCIO con Davide Toffolo - Bianca Luce Nera

20) MADAME - Voce

21) GIO EVAN - Arnica

22) ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato

23) RANDOM - Torno a te

24) BUGO - E invece sì

25) GHEMON - Momento perfetto

26) AIELLO - Ora (ANSA).

Le pagelle

NUOVE PROPOSTE

Wrongonyou - Lezioni di volo

Una melodia dal sapore pop-folk accattivante senza troppe pretese ben eseguita. Voto: 4.

Greta Zuccoli - Ogni cosa di te

Bella voce che si sposa bene con una melodia leggera e un buon ritornello. Voto: 4.

Davide Shorty - Regina

Funk-pop patinato in stile tardo Philly Sound con un elegante inciso hip hop old style. Ottima interpretazione con un’eccellente presenza scenica. Voto: 5 1/2.

Dellai - Io sono Luca

Bella canzone ottimamente costruita sia musicalmente che a livello di testo. Anche se cantata decisamente male. Ma il brano è gradevole: Voto: 4.

BIG

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

Un omaggio alla più classica tradizione melodica sanremese interpretata con classe e una vocalità inappuntabile. Un po’ anacronistica ma ci sta. Voto: 4.

Bugo - E invece sì

Per il suo comeback sul palco dell’Ariston dopo le note disavventure il cantautore milanese sceglie un’accattivante ballad che non rinuncia a quei tratti vagamente surreali che lo caratterizzano da sempre. Voto: 4.

Gaia - Cuore Amaro

La giovane vincitrice di Amici si presenta con un brano spagnoleggiante molto ruffiano soprattutto in certe ripetizioni del testo ma appena sufficiente. Voto: 4.

Lo Stato Sociale - Combat Pop

Un allegro e ironico rocchettino che richiama la mitica “Time Warp” che non esce dai canoni ormai noti della band. Un brano che nei prossimi mesi sentiremo a lungo. Voto: 5.

La rappresentante di lista - Amare

Una delle rivelazioni della serata. Moderno pop rock ben costruito armonicamente e melodicamente e interpretato con ottima padronanza vocale e scenica (eccezion fatta per il terribile abito rosa shocking dei due leader). Voto: 5 1/2.

Malika Ayane - Ti piaci così

Canzone scontata costruita mettendo assieme a tavolino brandelli di almeno altri venti brani ma senza particolari guizzi nella fase di assemblaggio. Voto: 3.

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

Bella e tradizionale canzone melodica senza particolari acuti ma interpretata ottimamente. Voto: 4 1/2.

Extraliscio feat. Davide Toffolo - Bianca Luce nera

Gradevole divertissement che miscela la milonga e il pop elettronico. Ma niente di più. Voto: 3.

Random - Torno a te

Passare dal rap alla canzone tout court non sempre è facile. Random, in questo senso, fallisce clamorosamente denotando imbarazzanti lacune vocali per altro su una canzone oggettivamente brutta. Voto: 2.

Fulminacci - Santa Marinella

Scuola Folkstudio con De Gregori quale nume tutelare. Il risultato.? Una bella ballata nel più classico stile cantautorale. Bravo! Voto: 5.

Willy Peyote - Mai dire mai (La locura)

Brano caustico e provocatorio che mischia con furbizia e gusto hip hop e dance. Accattivante. Voto: 5.

Gio Evan - Arnica

Brano decisamente pretenzioso e confuso sia a livello compositiva che, ancora di più, interpretativo. Mah! voto: 3.

Irama - La genesi del tuo colore

In quarantena precauzionale ha potuto continuare la gara grazie alla sua performance in prova. Che conferma il ruolo di potenziale aspirante al podio grazie ad un pop elettronico ben costruito e pronto ad entrare in tutte le rotation radiofoniche. Voto:4 1/2.

GLI OSPITI

Elodie

Raccogliere l’eredità di co-presentatrice da un autentico talento della scena quale Matilda De Angelis non è semplice soprattutto se, come Elodie, la tua verve e la tua espressività sono di poco superiori allo zero. E infatti la nostra è miseramente naufragata nell’anonimato sia quando ha provato a cimentarsi con un medley di grandi successi da sbadiglio, sia nel duetto con Fiorello “Vattene amore”. Voto: 3.

Laura Pausini

Dalla recente vincitrice del Golden Globe forse ci si attendeva qualcosa di più. Invece il suo ritorno sul palco sanremese è stato nulla più che una dovuta formalità che non ha lasciato il segno. E in perfetta sintonia con la fiacchezza dell’intera serata. Voto: 3 1/2.

Il volo

Se le interpretazioni di alcuni classici di Morricone proposti dall’orchestra sono apparsi un po’ “mosci” più interessante l’anticipazione del progetto dedicato al compianto maestro da parte dei tre tenorini. Da seguire con attenzione. voto: 4 1/2.

Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella

Riuscito momento nostalgia con tre vecchi leoni e un medley di grandi successi da lacrimuccia in cui a cavarsela meglio è stata l’inossidabile Marcella. Anche il “leone di Brescia” ruggisce ancora anche se ogni tanto chiede troppo alla sua inconfondibile timbrica. La Cinquetti, invece, oltre all’età, purtroppo non ha più la voce. Ma se la cava comunque con grande mestiere. Voto (corale): 4.

Ibrahimovic

Ieri sera non c’era in quanto impegnato a sostenere il suo Milan. E sinceramente non se ne è sentita la mancanza...

©CdT.ch - Riproduzione riservata