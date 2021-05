Damiano David è pulito. Il risultato del test antidroga ha messo a tacere le dicerie che da due giorni echeggiano intorno alla vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest. Il cantante, dopo le accuse diventate virali sui social, si è sottoposto volontariamente a un narco-test. Per l’Eurovision il caso è chiuso dopo «un esame approfondito dei fatti», si legge in un comunicato, e «un test antidroga fatto volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Måneskin che ha restituito un risultato negativo visto dall’EBU». «Siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la band. Ci congratuliamo ancora una volta con i Maneskin e auguriamo loro un enorme successo. Non vediamo l’ora di lavorare con il nostro membro italiano Rai alla produzione di uno spettacolare Eurovision Song Contest in Italia il prossimo anno», si legge ancora nella nota.