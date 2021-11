I Maneskin si prendono anche Budapest. Il 2021 è per la band romana un anno carico di successi, che non ha intenzione di arrestarsi. E così la band si è imposta come miglior gruppo rock agli MTV Ema, superando avversari in nomination del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Il commento? «Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante». L’evento si è svolto in un paese come l’Ungheria nel mirino per il mancato rispetto dei diritti della comunità LGBT+. «Siamo sempre schierati da quella parte, sia sul palco che nella vita privata».