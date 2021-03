(Aggiornato alle 15.58) Hollywood premia Hollywood: «Mank» ha fatto man bassa di nomination - dieci in tutto - in vista degli Oscar 2021. Il film di David Fincher sulla realizzazione di «Quarto Potere» con Gary Oldman e Amanda Seyfried (candidati come miglior attore e migliore attrice non protagonista) se la dovrà vedere con altri sette titoli per la categoria più prestigiosa, il miglior film, tra cui il chiaro front-runner «Nomadland» di Chloe Zhao.

Un altro film di una donna, «Promising Young Woman» di Emerald Fennell è in corsa per «best picture». Zhao e Fennell sono candidate tra i cinque migliori registi: è la prima volta nella storia degli Oscar che due donne entrano nella cinquina. Una nomination postuma agli Oscar è andata a Chadwick Boseman per la sua ultima interpretazione in «Ma Rainey’s Black Bottom».

Ancora una volta Netflix ha fatto man bassa di nomination: un totale di 35 contro le 24 dell’anno scorso (e solo due vittorie). Quest’anno la piattaforma in streaming ha tre film candidati a «best picture»: «Mank», «Ma Rainey’s Black Bottom» e «The Trial of the Chicago 7».

La cerimonia degli Oscar è in programma il 25 aprile dal Dolby Theater e dalla storica Union Station di Los Angeles.

76 nomination a donne: è un record

Agli Oscar 2021 concorreranno 70 donne per un totale di 76 nomination: è uno dei primati della prossima edizione degli Academy Award che vedono anche «Judas and the Black Messiah» in corsa per Best Picture: il primo film in questa categoria realizzato da un team di produzione di afroamericani, il regista Shaka King, Ryan Coogler e Charles D. King.

Tra le altre «prime volte», Riz Ahmed di «Sound of Metal» è il primo musulmano candidato nella categoria «Best Actor». Chloé Zhao di «Nomadland» è la prima donna a ricevere quattro nomination in un unico anno.

Per la prima volta è stato candidato agli Oscar un film della Tunisia: «The Man Who Sold His Skin» su un profugo tatuato che viene messo in mostra in gallerie d’arte, gareggerà tra i migliori film internazionali contro rivali della Danimarca ( «Another Round»), Hong Kong ( «Better Days»), Romania (»Collective») e Bosnia e Herzegovina ( «Quo Vadis, Aida?»).

La lista delle nomination

MIGLIOR FILM: THE FATHER JUDAS AND THE BLACK MESSIAH MANK MINARI NOMADLAND PROMISING YOUNG WOMAN SOUND OF METAL IL PROCESSO AI CHICAGO 7

REGIA: ANOTHER ROUND (Thomas Vinterberg) MANK (David Fincher) MINARI (Lee Isaac Chung) NOMADLAND (Chloé Zhao) PROMISING YOUNG WOMAN - UNA DONNA PROMETTENTE (Emerald Fennell)

ATTORI PROTAGONISTI : RIZ AHMED (Sound of Metal) CHADWICK BOSEMAN (ma Rainey’s Black Bottom) ANTHONY HOPKINS (The Father) GARY OLDMAN (Mank) STEVEN YEUN (Minari)

ATTRICI PROTAGONISTE: VIOLA DAVIS (Ma Rainey’s Black Bottom) ANDRA DAY (The United States vs. Billie Holiday) VANESSA KIRBY (Pieces of a Woman) FRANCES MCDORMAND (Nomadland) CAREY MULLIGAN (Promising Young Woman)

ATTORI NON PROTAGONISTI: SACHA BARON COHEN (Il processo ai Chicago 7) DANIEL KALUUYA (Judas and the Black Messiah) LESLIE ODOM, JR. (One Night in Miami) PAUL RACI (Sound of Metal) LAKEITH STANFIELD (Judas and the Black Messiah)

ATTRICI NON PROTAGONISTE: MARIA BAKALOVA (Borat 2) GLENN CLOSE (Elegia Americana) OLIVIA COLMAN (The Father) AMANDA SEYFRIED (Mank) YUH-JUNG YOUN (Minari)

DOCUMENTARI : COLLECTIVE (Alexander Nanau e Bianca Oana) CRIP CAMP (Nicole Newnham, Jim LeBrecht e Sara Bolder) THE MOLE AGENT (Maite Alberdi and Marcela Santibáñez) MY OCTOPUS TEACHER (Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster) TIME (Garrett Bradley, Lauren Domino and Kellen Quinn)

FILM D’ANIMAZIONE: ONWARD - OLTRE LA MAGIA OVER THE MOON - IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA SHAUN, VITA DA PECORA: FARMAGEDDON SOUL WOLFWALKERS - IL POPOLO DEI LUPI

FILM INTERNAZIONALE: ANOTHER ROUND (Danimarca) BETTER DAYS (Hong Kong) COLLECTIVE (Romania) THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Tunisia) QUO VADIS, AIDA? (Bosnia and Herzegovina)

COSTUMI: EMMA (Alexandra Byrne) / MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Ann Roth) MANK (Trish Summerville) / MULAN (Bina Daigeler) / PINOCCHIO (Massimo Cantini Parrini)

TRUCCO E ACCONCIATURE : EMMA (Marese Langan, Laura Allen e Claudia Stolze) / ELEGIA AMERICANA (Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle, Patricia Dehaney) / MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson) / MANK (Gigi Williams, Kimberley Spiteri , Colleen LaBaff) / PINOCCHIO (Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti)

MUSICA (COLONNA SONORA ORIGINALE): DA 5 BLOODS (Terence Blanchard) MANK (Trent Reznor and Atticus Ross) MINARI (Emile Mosseri) NEWS OF THE WORLD (James Newton Howard) SOUL (Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste)

MUSICA (CANZONE ORIGINALE): FIGHT FOR YOU (Judas and the Black Messiah; H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas) / HEAR MY VOICE (Il Processo ai Chicago 7; Daniel Pemberton e Celeste Waite) / HUSAVIK (Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga - Savan Kotecha, Fat Max Gsus, Rickard Göransson) / IO SÌ (SEEN) (La Vita Davanti a Se; Musica Diane Warren; Lyric Diane Warren e Laura Pausini) / SPEAK NOW (One Night in Miami...; Leslie Odom, Jr. , Sam Ashworth)

SCENEGGIATURA NON ORIGINALE : BORAT 2 (Sacha Baron Cohen) / THE FATHER (Christopher Hampton e Florian Zeller)/ NOMADLAND ( Chloé Zhao) / ONE NIGHT IN MIAMI... (Kemp Powers) THE WHITE TIGER (Ramin Bahrani)

SCENEGGIATURA ORIGINALE: JUDAS AND THE BLACK MESSIAH (Will Berson e Shaka King)/ MINARI (Lee Isaac Chung)/ PROMISING YOUNG WOMAN (Emerald Fennell)/ SOUND OF METAL (Darius Marder e Abraham Marder)/ IL PROCESSO AI CHICAGO 7 (Aaron Sorkin).

