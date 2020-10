La nota produttrice discografica e «talent scout» italiana Mara Maionchi è stata ricoverata in un ospedale di Milano dopo essere risultata positiva al coronavirus. Lo riporta il sito di informazione TPI (The Post Internazionale), in un articolo firmato da Selvaggia Lucarelli. Le condizioni della 79.enne non desterebbero particolari preoccupazioni. Secondo TPI, il set del programma «Italia’s got Talent» si sarebbe trasformato in un focolaio dopo le registrazioni di settimana scorsa: oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini, altra giudice dello show, sarebbero rimaste contagiate diverse altre persone della produzione.